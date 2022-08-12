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Adana yerel haberi | "Engelsiz Eller Mutlu Patiler" Projesinin Sergisi Çukurova'da Açıldı

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Adana yerel haberi | 'Engelsiz Eller Mutlu Patiler' Projesinin Sergisi Çukurova'da Açıldı

Adana haberi... Kızılay Çukurova Şubesi tarafından düzenlenen “Engelsiz Eller Mutlu Patiler” projesi kapsamında özel çocukların eserlerinden oluşan sergi, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in de katıldığı törenle açıldı.

Kızılay Çukurova Şubesi tarafından düzenlenen "Engelsiz Eller Mutlu Patiler" projesi kapsamında özel çocukların eserlerinden oluşan sergi, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in de katıldığı törenle açıldı.

Başkan Çetin, Kızılay'ın her zaman yanında olmaya ve çalışmalarına destek vermeye gayret ettiklerini belirtti. Çukurova Belediyesi'nin özel çocuklara yönelik çalışmalarından da söz eden Çetin, örnek olarak yaşama geçirilen "Mola Evi" projesini gösterdi. Çetin projenin özel çocukların ailelerinin önerisi ile yaşama geçirildiğini kaydetti.

Törende konuşan Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, Kızılay'ın her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayarak özel çocuklara yönelik geliştirilen projelerin önemine değindi. Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı ise konuşmasında Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi verirken Kızılay Çukurova Şube Başkanı Yıldıray Özbek, çalışmalarında kendilerine destek sağlayan Başkan Çetin'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından projede emeği geçenlere plaketleri verildi. Daha sonra özel çocukların eserlerinin yer aldığı sergi gezildi. Sergideki eserler beğeni topladı. Etkinliğin ardından Kaymakam Kaya ve Başkan Çetin, özel çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANKA / Yerel

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