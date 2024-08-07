Üye Girişi
Haberler

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, bağımlılığın toplumun tümünü tehdit eden bir sorun olduğunu belirtti. Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, koordinasyon ve iş birliği önemine vurgu yapıldı.

ADANA (İHA) – Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, bağımlılığın her türlüsünün sadece bireyi değil toplumun tümünü tehdit eden bir sorun olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı. Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek, bu mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlamak üzere gerçekleştirilen toplantıda, yapılan faaliyetler sunumlar eşliğinde değerlendirildi.

Toplantının devamında kısa bir açıklama yapan Vali Köşger, bağımlılık sorununun memleketin hayati bir meselesi olduğuna dikkat çekerek, bağımlılığın her türlüsünün sadece bireyi değil toplumun tümünü tehdit eden bir sorun olduğunu vurguladı.

Bağımlılıkla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi için birçok farklı aktörün koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini dile getiren Vali Köşger, "Toplantımız stratejik iş birliği ve etkili bir mücadele planı oluşturma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bağımlılıkla mücadelede kalıcı adımlar atarak sürdürülebilir çözümler geliştirilebilmesi, her kurumun bu işe gönlünü vererek çalışmasıyla mümkün. Tüm paydaşlarımızdan sanki kendi çocuklarını bağımlılığın pençesinden kurtarırcasına mücadele etmesini arzu ediyoruz" dedi.

Bağımlılığın yıkıcı etkilerini iyi şekilde değerlendirip çözüm yolları geliştirmenin toplumun genel refahını artırmak için kritik bir adım olduğunu aktaran Vali Köşger, "Bağımlılıkla mücadelede eğitimin, erken müdahalenin ve toplumsal desteğin rolü büyüktür. Toplumun tüm kesimlerinin bu konuda bilinçlenmesi ve aktif rol alması, bağımlılığın etkilerini azaltabilir ve daha sağlıklı bir toplum oluşturmaya katkıda bulunabilir. Bu hususta tüm kurumlarımızla birlikte mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yavuz Selim Köşger adana Yerel Sağlık Güncel Haberler

İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin 'Öldürün' kararına kanaat önderleri engel oldu

İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin "Öldürün" kararına kanaat önderleri engel oldu

 Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı

Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
MHP'li meclis üyesinden CHP'li belediye başkanına tehdit: Ülkü Ocakları'nı misafir edersek girecek yeriniz kalmaz

MHP'li meclis üyesinden CHP'li belediye başkanına tehdit: Ülkü Ocakları'nı misafir edersek girecek yeriniz kalmaz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title