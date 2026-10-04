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Adana Valisi Yavuz, Saimbeyli'deki 4.8 ve 4.9'luk depremlerde hasar yok dedi

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Adana Valisi Mustafa Yavuz, Saimbeyli'de art arda meydana gelen 4.8 ve 4.9 büyüklüğündeki depremlerde can veya mal kaybı olmadığını açıkladı. Yavuz, AFAD, jandarma, emniyet ve 112 ekiplerinin sahayı koordineli takip ettiğini belirtti.

Adana Valisi Mustafa Yavuz yaptığı açıklamada, Saimbeyli ilçesinde peş peşe meydana gelen 4.8 ve 4.9 büyüklüğündeki iki depremin hasana yol açmadığını bildirdi.

Vali Yavuz yaptığı açıklamada, "Bugün saat 14.19 sıralarında ilk olarak 4,8 büyüklüğünde, kısa bir süre sonra da 4,9 büyüklüğünde, Osmaniye'nin Sumbas ilçesine yakın bir bölgede art arda depremler meydana geldi. Şu ana kadar bize ulaşan bilgilere göre herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin olumsuz bir durum bulunmuyor. Arkadaşlarımız sahayı takip ediyor. Hem AFAD ekiplerimiz hem kırsalda jandarmamız, ilçe merkezlerinde emniyet birimlerimiz, diğer taraftan 112 Acil Çağrı Merkezimiz konuyu hassasiyetle takip ediyor. Kolluk birimlerimiz ve ilgili kurumlarımız koordineli şekilde bilgi akışını sürdürüyor. İnşallah herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmayız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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