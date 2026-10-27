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Adana Sarıçam'da köy okulu öğrencilerine lösemi farkındalık semineri verildi

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Adana Sarıçam'da köy okulu öğrencilerine lösemi farkındalık semineri verildi
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2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Sarıçam Karlık İlkokulu-Ortaokulu'nda lösemi farkındalık semineri ve etkinlik düzenlendi. Öğrencilere lösemi ve dayanışma anlatıldı; halat çekme, ip atlama ve mendil kapmaca gibi oyunlarla keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

Adana'da ilk ve ortaokul öğrencilere yönelik lösemi farkındalığı konusunda eğitim verildi.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, Sarıçam ilçesindeki Karlık İlkokulu-Ortaokulu'nda farkındalık semineri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Köy okulundaki öğrencilerle bir araya gelen personeller, lösemi konusunda farkındalık oluştururken çocuklara keyifli bir gün yaşattı.

Gerçekleştirilen seminerde lösemi hastalığı, lösemili çocuklara yönelik toplumsal farkındalık ve dayanışmanın önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilerin aktif katılımıyla düzenlenen etkinliklerde ise halat çekme, ip atlama, tanışma oyunları, mendil kapmaca ve "Yaşama El Ver" etkinliği gerçekleştirildi.

Çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de paylaşmanın, birlikte hareket etmenin ve birbirine destek olmanın değerini deneyimledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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