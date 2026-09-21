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Adana Saimbeyli'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu, ilçede olumsuzluk yaşanmadı

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AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02 sularında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem yüzeyde hafif hissedilirken ilk belirlemelere göre ilçede olumsuzluk yaşanmadı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afad verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02 sularında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilo metre derinlikte gerçekleşen deprem yüzeyde hafif bir şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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