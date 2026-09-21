Adana Saimbeyli'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu, ilçede olumsuzluk yaşanmadı

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afad verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02 sularında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 7 kilo metre derinlikte gerçekleşen deprem yüzeyde hafif bir şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı