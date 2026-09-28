Haberler

Adana Kozan'da otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Kozan'da sabah saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta dönüş yapan otomobil, 17 yaşındaki sürücünün kullandığı motosikletle çarpıştı. Ağır yaralanan sürücü Balcalı Hastanesi'ne sevk edilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Selçuk K. (17) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Ö. yönetimindeki 01 HS 699 plakalı otomobil dönüş yaptığı sırada, Selçuk K.'nin (17) kullandığı 01 AZF 195 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yola savrulan Selçuk K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, Selçuk K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumu ağırlaşan Selçuk K. Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber. Ali GÖKDAL - Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı

İşte okula pompalıyla gelen kız öğrenci
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Angelina Jolie malikanesini sattı! Los Angeles defterini kapatıyor

Hollywood yıldızı malikanesini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı
Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra sert sözler: Senden hâlâ nefret ediyorum

Berrin Keklikler’den Atiye’ye: Senden hâlâ nefret ediyorum
Yunan basınında Türkiye için skandal savaş senaryosu

Komşuda skandal plan! Hedefte Türkiye var
Mourinho Fenerbahçe'yi unutamadı! Üzerindekileri görenler hemen fark etti

Dünyanın en büyük takımında ama aklı hala Fenerbahçe'de
Eskişehir'de 'Abi kapıyı tut' deyip dükkana sığındı! 15 yaşındaki çocuk saklandığı raftan çıkarılıp darp edildi

'Abi kapıyı tut' deyip rafın arkasına saklandı! Sonrası kamerada
Rusya insanlarla dolu iş merkezini küle çevirdi! Görüntüler korkunç

İnsanlarla dolu iş merkezini küle çevirdiler
Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası

Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası