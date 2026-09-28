Adana Kozan'da otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı

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ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Selçuk K. (17) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Ö. yönetimindeki 01 HS 699 plakalı otomobil dönüş yaptığı sırada, Selçuk K.'nin (17) kullandığı 01 AZF 195 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yola savrulan Selçuk K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, Selçuk K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Durumu ağırlaşan Selçuk K. Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber. Ali GÖKDAL - Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı