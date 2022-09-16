Adana haberleri... 'Boynu Bükük Öldüler' Oyunu Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Sahnelendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Yılmaz Güney'in aynı adlı romanından uyarlanan "Boynu Bükük Öldüler" isimli oyunu sahneledi.

Adanalı sinema sanatçısı, yönetmen ve yazar Yılmaz Güney'in aynı adlı romanından Ali Berktay'ın tiyatro oyununa uyarladığı ve Ayşe Emel Mesci'nin yönettiği 'Boynu Bükük Öldüler' isimli oyunun Dünya Prömiyeri, dün akşam dünya prömiyerini Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Oyun Mesci rejisi ile sahneledi. Oyunun dekor tasarımını Selim Cinisli, kostüm tasarımını Funda Çebi ve ışık tasarımını Yakup Çartık yaptı.

İki perdelik oyunun konusu 1960'lı yıllarda Çukurova'daki ağalık düzenini eleştiren ve ağa tutmalarının yaşantılarına odaklanıyor.

MESCİ: YILMAZ GÜNEY'E VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM

Belediye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ay süren prova aşamalarından sonra sahnelenen oyunun yönetmeni Mesci, "Adana gibi sanatla yoğrulmuş bir kentte ve Yılmaz Güney'in şehrinde bu oyunu hazırlayarak, Yılmaz Güney'e 40 yıl önce verdiğim sözü tutmaktan çok mutluyum" dedi.

Genel Sanat Yönetmeni Önder Özcan şunları kaydetti:

"Türk sinemasına ömrünü adamış, hemşerimiz Yılmaz Güney'in yazdığı bir eseri, kendisiyle beyaz perdede yıllarca çalışmış olan değerli yönetmen Ayşe Emel Mesci rejisiyle sahnelemek bizler için son derece önemli. Fransa'da 'Duvar' filminin setinde Yılmaz Güney'in yönetmenimiz Ayşe Emel Mesci'ye bu romanı sahnede görmenin kendisi için önemli olduğunu anlatması ve o günlerden bugüne geldiğimizde, bizler tarafından Adana Şehir Tiyatrolarında sahnelenmesi çok anlamlı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'a sanata verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum."

Oyuncu Halil Ergün ile birlikte izlediği oyunun ardından sahnede tiyatroculara ve Mesci'ye çiçek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana ve Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları adına gururlandığını belirtti. Ergün de Yılmaz Güney'in eseri üzerinden oyunun sahnelenmesinden çok etkilendiğini söyledi.