Adana haber! Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde Minikler İngilizce Öğreniyor

Adana haberlerine göre Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde Avrupa Dayanışma Programı Gönüllülük Faaliyetleri kapsamında çeşitli ülkelerden gelen gençlerin katılımıyla başlatılan “Yabancı Dil Yetenek Gelişim Programı” ile çocuklar, İngilizce'yi müzik ve dans eşliğinde öğreniyor.

Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde Avrupa Dayanışma Programı Gönüllülük Faaliyetleri kapsamında çeşitli ülkelerden gelen gençlerin katılımıyla başlatılan "Yabancı Dil Yetenek Gelişim Programı" ile çocuklar, İngilizce'yi müzik ve dans eşliğinde öğreniyor.

Avrupa Dayanışma Programı Gönüllülük Faaliyetleri kapsamında İngiltere, Danimarka, Fransa, İtalya, Polonya, Gürcistan, İspanya ve Ukrayna'dan gelen 12 gönüllü çalışan, proje kapsamında 8 kreşte çocuklara İngilizceyi, kendilerine özgü yöntemlerle sevdirmeye ve öğretmeye çalışıyor.

Tamamen ücretsiz olan proje, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

DANS EDERKEN İNGİLİZCE ÖĞRENİYORLAR

Derslerde müzik öğretmeni Bilal Tan Tipi'nin gitarından çıkan melodilerle ve kendilerine özel dans figürleriyle İngilizce'yi çocuklara öğretmeye çalışan gönüllülerden Laura Masson, çocuklarla çok iyi bir iletişim yakaladıklarını, amaçlarının eğlenceli ders zamanları oluşturarak öğrenme yetilerini geliştirmek olduğunu söyledi. Masson, ayrıca Çukurova İlçesi'ni çok sevdiklerini, bu eğitim projesi kapsamında tanıştıkları Adana'ya ilerde tekrar gelmeyi istediğini dile getirdi.

Renkli görüntülerin oluştuğu eğitim programı, tüm Gülen Yüzler Semt Kreşleri'nde 6 ay boyunca devam edecek.