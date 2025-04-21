Adana'da Tarım İşçisi Çocuklar İçin Okul Öncesi Sınıflar Açıldı

Adana'da tarım işçisi anne ve babalar tarlada çalışırken çocukları yalnız kalmasın diye açılan okul öncesi sınıflar, çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Sınıfı açan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, "Geçtiğimiz hafta tarım işçisi bir ailenin çocuğu maalesef kanalda ölü bulundu. Bu sınıfların sayısını çoğaltmalıyız" dedi.

Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, tarım işçisi ailelerin çocukları anne ve babaları tarladayken tek başlarına kalmasın diyerek sınıf açmaya karar verdi. Almanya'daki bağışçılarından da destek alan dernek, yıllar önce Ogün Sever Okur'un da ailesiyle birlikte kaldığı merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Pekmezli Mahallesi'ndeki çadır bölgesinde, 'Huzur Bahçesi Okul Öncesi Sınıfı'nı hizmete açtı. Onlarca çocuğa hizmet veren sınıfta, tarım işçisi aileler tarlalara giderken çocukları burada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş öğretmenler tarafından oyunlar oynuyor ve ders görüyor.

Geçtiğimiz hafta tarım işçisi Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 7 yaşındaki evladı Cumali'nin sulama kanalında hayatını kaybetmesinin ardından dernek, sınıf sayısını arttırmak için çalışmalara başladı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Dernek Başkanı Ogün Sever Okur, "Burada mevsimlik tarım işçileri ve sürekli kalan tarım işçileri var. Ben de küçükken burada büyüdüm. Bu fikir bu şekilde çıktı ancak bu bölgede çok fazla çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta da Karataş'ta tarım işçisi ailenin evladı Cumali hayatını kaybetti. Bu çocukların kapalı bir okul alanında hem oyun oynamaları hem de eğitimlerinden geri kalmamaları için böyle bir sınıf açtık" dedi.

"Bu tarz sınıfların sayısı çoğalacak"

Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürekli istişare halinde olduğunu ve onların desteğiyle bu şekilde sınıflar açtıklarını anlatan Okur, "Bütün bu çocukların anne ve babası işe gidiyor. Bazı çocuklar ailesiyle tarlaya giderken bazıları çadırda kalıyor. Biz bütün çocukları buraya alıyoruz, oyun oynatıp ders veriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de sağ olsun öğretmen sağlıyor. Bu tarz sınıfların sayısını çoğaltmayı planlıyoruz. Burada çocuklar güvenli" diye konuştu.

Tarım işçisi bir ailenin 4 çocuğundan biri olan Osman Yurt ise, "Bu sınıf iyi ki açıldı. Burada oyun oynuyoruz, ders görüyoruz. Çok eğleniyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA