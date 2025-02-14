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Adana'da Sevgililer Günü'ne Özel Kalp Şeklinde Künefe

Adana'da Sevgililer Günü'ne Özel Kalp Şeklinde Künefe
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Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftlere kalp şeklinde künefe sunarak sürpriz yapıyor. Masalar gül yapraklarıyla süslenirken, müşteriler uygulamadan memnun kaldı.

Adanalı tatlıcı, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel çiftlere künefeyi 'kalp' şeklinde servis ediyor.

Kentte uzun yıllardır tatlıcılık yapan Zeynep Geyik, Sevgililer Günü'nde birbirlerine hediye sunma arayışa giren çiftlere alternatif sunmak için 14 Şubat'a özel kalp şeklinde künefe hazırladı.

Geyik, gelen çiftlerin masalarına künefeyi kalp şeklinde servis ediyor. Ayrıca kadın tatlıcı, masaları gül yapraklarıyla süsleyip mum koymayı da ihmal etmedi.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, müşterilerin uygulamadan memnun kaldığını söyledi. Geyik, "Müşterilerimize sürpriz yapalım istedik. Gelen müşteriler çok şaşırdı ve mutlu oldular. Bugün Sevgililer Günü ve bugüne özel gelen çiftlerimize künefeyi kalp şeklinde servis ediyoruz" diye konuştu.

Arkadaşıyla birlikte künefe yemeye gelen Çağla Leyla isimli müşteri ise normal tatlı yemeye geldiklerini ancak masa karşısında şaşırıp uygulamayı çok beğendiklerini söyledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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