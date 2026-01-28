Adana'da kaçak işletmeler yıkılıyor
Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Menderes Adası'nda bulunan kaçak yapılar tamamen yıkılırken, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 183 kaçak yapının yıkım işlemlerine de başlandı.
ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Menderes Adası'nın ardından Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kaçak işletmelerin yıkımına başlandı.
Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Menderes Adası'nda bulunan kaçak yapılar 23 Aralık'ta tamamen yıkıldı. Göldeki adada yapılan yıkım çalışmaların tamamlanmasının ardından, Adnan Menderes Bulvarı'nda boşaltılan 183 kaçak yapının yıkım işlemleri iş makineleriyle başladı.
