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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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Adana'da evinde ölü bulunan Jandarma Uzman Çavuş Oğuz Kaan Karakuş'un kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi Kozan'da toprağa verildi.

Adana'da evinde ölü bulunan Jandarma Uzman Çavuş Oğuz Kaan Karakuş, Kozan'da toprağa verildi.

Geçtiğimiz cuma günü mesaisinin ardından evine giden Jandarma Uzman Çavuş Oğuz Kaan Karakuş'tan bir süre haber alamayan arkadaşları, durumdan şüphelenerek şahsın yaşadığı ikamete gitti. Eve giren arkadaşları, Karakuş'u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Karakuş'un kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Karakuş'un naaşı, yapılan işlemlerin ardından memleketi Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Aydın köyü Yağlıören Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından uzman çavuş toprağa verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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