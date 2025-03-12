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Adana'da İmam Muhammed Doğaç'tan Gönüllere Dokunan Yardımseverlik

Adana'da İmam Muhammed Doğaç'tan Gönüllere Dokunan Yardımseverlik
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Adana'nın Feke ilçesinde Imam Muhammed Doğaç, köyde çocukların camiye gelmesini sağlamak ve yaşlı çiftler ile engelli bireylerin evlerini yenileyerek sosyal yardımlarda bulunarak gönüllere dokundu. İmam Doğaç, hayırseverlerin desteğiyle yapılan çalışmalarla köydeki ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Adana'da atandığı köyde hem mahalle sakinlerinin hem de çocukların camiye gelmesini sağlayan imam Muhammed Doğaç, yaşlı bir çift ile 2 engellinin evlerini yenileyerek gönüllere dokundu.

4 yıl önce Feke'nin Akoluk Mahallesi'ne imam-hatip olarak atanan Muhammed Doğaç ve eşi köyde genç, yaşlı, engelli demeden gönüllere dokundu. İlk olarak camide oyuncak market, kıyafet ve kırtasiye reyonu kurarak çocuklara pamuk şeker dağıtıp, çeşitli yarışmalar yaparak onları ödüllendiren Doğaç, çocuklarla mahalle sakinlerinin camiye gelmesini sağladı. Köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin de yardımına koşan Doğaç, son olarak Ramazan ayında 2 engelli ve bir yaşlı çiftin evlerini hayırseverlerin destekleriyle vakit namazları arasında işçiliğini kendi yaparak yeniledi.

"Mağara gibi yerden güzel bir eve çıktık"

Eşiyle birlikte zor şartlarda yaşayan 78 yaşındaki Menekşe Akoluk, "Benim hayatımı kurtardı. Mağarada gibi yaşıyordum. 'Arsama ev yapalım' dedi çok masraf olur diye kabul etmedim. Tuvalette sürekli düşüyordum. Onu değiştirmekle başladı ve bana çok güzel bir ev hazırladı. Mağara gibi evden güzel bir eve çıktık. Allah razı olsun ondan evladımız gibi oldu" dedi.

Down sendromlu Savaş'ın annesi Fatma Yavuz ise imamları evin birçok eksiklerini giderdiği için çok mutlu olduklarını söyleyerek dua edip teşekkür etti.

"Bir lavabo bahanesi ile evi baştan sona yeniledik"

2021 yılında köye geldiğini hatırlatan imam Muhammed Doğaç, "İlk geldiğim zaman köyde cemaatin eksikliğini gördük eşimle birlikte kapı kapı tüm haneleri dolaştık gül verdik. O süreçte köyün eksiklerini, ihtiyaç sahibi kimler var onları tespit ettik. Cemaati camiye çekmek için oyuncak market, kırtasiye hediyeleri hazırladık. Camimiz doldu taştı. O ziyaretlerde bu teyzemin evinin durumunun iyi olmadığını görmüştüm. Bir lavabo bahanesi ile evi baştan sona yeniledik. Boyası, altyapısı, elektrik ve su tesisatını baştan sona yeniledik. Evin altı gözüküyordu evleri sıcak bir ortama dönüştü" diye konuştu.

"Bu göreve layık olmak için uğraşıyoruz"

Köyde engelleri bulunan ve camiye sık sık gelen Savaş ve Emre'nin evlerini ziyaret ettiğini aktaran Doğaç, ev ziyaretinde onların daha konforlu bir yaşam sürmesi için eksikleri için hayırseverlerin de desteğiyle seferber olduklarını söyledi. Doğaç, "Hayırseverlerin desteği ve kendi imkanlarımızla ailelerimizin hayatına dokunduk. Sadece bu 3 hanemizi değil tüm hanelere, öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Devletimiz bizi buraya yolladı, bizler de bu göreve layık olmak için uğraşıyoruz. Bizler sadece imam değiliz. Burada herkesin hayatına dokunarak iyiliğe vesile olmak ve devletimize layık görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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