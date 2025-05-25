Adana'da İlginç İlan: 'Özür Dilerim, Affet Seni Çok Seviyorum'

Adana'da bir kişinin astığı, "Özür dilerim affet seni çok seviyorum" ilanı görenleri hayrete düşürdü.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bir ara sokağa üzerinde "Özür dilerim affet seni çok seviyorum" yazılı ilan asıldı. Henüz kimin tarafından asıldığı belli olmayan ilan görenleri hayrete düşürdü.

İlanı görenler durup fotoğrafını çekerken, "Kesinlikle bunu yapan kişi eşini çok üzmüş" yorumunu yaptı. - ADANA