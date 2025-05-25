Adana'da İlginç İlan: 'Özür Dilerim, Affet Seni Çok Seviyorum'
Adana'nın Çukurova ilçesinde, üzerinde 'Özür dilerim affet seni çok seviyorum' yazılı bir ilan asılması, görenlerde merak uyandırdı. İlginç ilanın kimin tarafından asıldığı ise belirsizliğini koruyor.
Adana'da bir kişinin astığı, "Özür dilerim affet seni çok seviyorum" ilanı görenleri hayrete düşürdü.
Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bir ara sokağa üzerinde "Özür dilerim affet seni çok seviyorum" yazılı ilan asıldı. Henüz kimin tarafından asıldığı belli olmayan ilan görenleri hayrete düşürdü.
İlanı görenler durup fotoğrafını çekerken, "Kesinlikle bunu yapan kişi eşini çok üzmüş" yorumunu yaptı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel