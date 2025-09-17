Adana'da Dolmuş Şoförü, Hayır İçin Çocuklara İkramda Bulunuyor

Adana'da uzun yıllardır dolmuş şoförlüğü yapan Harun Turan, vefat eden anne ve babasının hayrı için dolmuşuna binen çocuklara süt, meyve suyu, şeker veya kek dağıtmaya başlayarak gönüllere dokundu.

Yeşilevler dolmuşunda şoförlük yapan Harun Turan (45), hayatını kaybeden annesi Saadet ve babası Fahri'nin anısına 2 sene önce camide tatlı dağıtırken cemaatten biri 'hayır yapacaksan çocuklara yap' dedi. Bunun üzerine Turan, dolmuşuna binen çocuklara süt, meyve suyu ve kek dağıtmaya başladı. Bir süre sonra dolmuşa binen çocukların süt, meyve suyu ve kek istemesi üzerine Turan, her gün bütçesine göre çocuklar için ikramlıklar alıp dolmuşa koydu. Artık, dolmuşa binen her çocuğu yanına çağıran Turan, o gün hangi ikramlık varsa onları çocuklara hediye ediyor. Bu davranış aileler tarafından da olumlu karşılanırken, bazı çocuklar ise Turan'ın kullandığı dolmuşa binmek için özel olarak bekliyor.

"Sevinip ağlayan çocuklar oluyor"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Harun Turan, çocukları çok sevdiğini, onlar mutlu olduğunda kendisinin de mutlu olduğunu belirtti. Turan, "Kendimi bildim bileli çocukları çok severim. Bir büyüğüm 'hayır yapacaksan çocuklara yap' demişti. Çocukları sevindirmek için onlara ikramlarda bulunuyorum. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Sevinip ağlayan çocuklar oluyor. Durumum el verdiği kadar ikramda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Maddi durumum olunca çeşidi arttırıyorum"

Her gün dolmuşa çocuklar için bir ikram koymaya özen gösterdiğini anlatan Turan, "Eğer o gün param yoksa şeker alıyorum. Maddi durumum olunca çeşidi arttırıyorum. Çok olumlu tepkiler alıyorum. Bazı kişiler katkımız olsun para verelim diyorlar. Ama ben para kabul etmiyorum. Ben kendi hayrıma dağıtıyorum" diye konuştu.

Babasıyla birlikte dolmuşa binen 6 yaşındaki Ahmet Ege Ayça, "Bütün dolmuş sürücüleri bunu yapsın ve çocukları sevindirsin" dedi.

Baba Ahmet Ayça ise, "Çocuklar için çok güzel bir uygulama. Çocuklar çok mutlu oldular. Bütün dolmuşlarda olmasını temenni ediyoruz. Dolmuşçular için kötü bir algı oluşmuş durumda. Güzel bir uygulama ve devamının da olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Dolmuştan süt ve şeker aldım"

Dolmuşa binen 7 yaşındaki Berk Akın ise, "Okuldan çıkmıştım, babamın yanına gidiyorum ve bu uygulama çok güzel. Herkes böyle yapsın. Dolmuştan süt ve şeker aldım" şeklinde konuştu.

Anne Ayşe Kaya da, "Bu uygulama çok hoşumuza gitti. Çocuklar için çok güzel düşünülmüş. Çocuklarımız mutlu oldu, çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ADANA