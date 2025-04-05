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Adana'da Cam Silen Şahıslara Cezai İşlem Uygulandı

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Adana'da trafikte sürücüleri cam silerek rahatsız eden iki şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 668 TL idari para cezası aldı.

Adana'da cam silen şahıslara idari para cezası

ADANA - Adana'da trafikte sürücüleri cam silerek rahatsız eden şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslara Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 668 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Yolu üzerindeki Regülatör Köprü ışıklarında cam silerek sürücüleri rahatsız eden Ö. C. ve H.U. polis ekiplerine şikayet edildi. Ekipler, olay yerine gelerek şahısları yakaladı.

Sürücüleri rahatsız eden şahıslara Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİF AYŞENUR İŞLEDİCİ - Yerel
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