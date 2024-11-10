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Adana'da Atatürk'ün 86. Ölüm Yıl Dönümü Anma Töreni

Adana'da Atatürk'ün 86. Ölüm Yıl Dönümü Anma Töreni
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Adana'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde vatandaşlar, Atatürk anıtı önünde toplanarak saygı duruşunda bulundu. Törene Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve kent protokolü katıldı.

Adana'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te, herkes saygı duruşunda bulundu.

Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde Adanalı yüzlerce vatandaş Atatürk Parkı'ndaki Atatürk anıtı önünde toplandı. Kimi Atatürk fotoğraflı kravatını takıp, kimi ise Atatürk fotoğraflı tişörtünü giyerek alana geldi.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise çalınan siren sesiyle birlikte herkes iki dakika saygı duruşuna geçti. Atatürk Caddesi'nden geçen araç sürücüleri siren sesiyle kontak kapatıp araçtan inerek saygı duruşunda bulundu. Sirenin ardından saygı duruşunun bitmesiyle hayat normale döndü.

Törene Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra kent protokolü de katıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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