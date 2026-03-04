Haberler

Adana'da aranan 25 hükümlü yakalandı

ADANA'da uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 25 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından aranması bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 2-26 yıl arasında hapis cezası bulunan firari hükümlüler tespit edildikleri adreslerde yakalandı. Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
