Adana'da 4. Yumurtalık Kültür ve Turizm Festivali Düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 4. Yumurtalık Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Denizi, kumsalları, doğal ve tarihi güzellikleri ile turizmin önemli merkezlerinden olan Yumurtalık’ın güzelliklerini hemşehrilerimizle buluşturduk” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 4. Yumurtalık Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Denizi, kumsalları, doğal ve tarihi güzellikleri ile turizmin önemli merkezlerinden olan Yumurtalık'ın güzelliklerini hemşehrilerimizle buluşturduk" dedi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinin turizm değerlerinin tanıtıldığı ve 2 gün süren Kültür ve Turizm Festivali kapsamında tarihi göç yoluyla ilgili fotoğraf sergisi, yöre halkının faaliyet gösterdiği hediyelik eşya stantları, konserler, bando gösterisi, halk oyunları ile halk müziği resitali yer aldı.

Festivale eşi Nuray Karalar ile birlikte katılan Başkan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden bu yana Adana'da 10 adet tarihi kimliği restore eden ve geleceğe miras bırakmayı sağlayan işler yaptıklarını anlattı. Karalar, şöyle devam etti:

"Denizi, kumsalları, doğal ve tarihi güzellikleri ile turizmin önemli merkezlerinden olan Yumurtalık'ın güzelliklerini hemşehrilerimizle buluşturduk. Adana'nın dört bir yanında, Anavarza'da, Tepebağ'da, Ceyhan'da, Karataş Magarsus'ta tarihi eserleri korumak ve gün yüzüne çıkarmak için hem kendimiz çalışıyoruz, hem de ilgili kurumlara ve üniversiteye destek oluyoruz. Atalarımızdan bize kalan tarihi mirası, gelecek nesillere taşımak bizim asli görevimiz olmalı."

Adana genelinde ve Yumurtalık'ta yapılan hizmetlerle ilgili bilgi de veren Karalar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yumurtalık ilçemizin yollarının tamamını yapıyoruz. Her yıl yaz aylarında su ile ilgili ortaya çıkan sorunu çözdük. Yumurtalık'ta bir arıtma yapacağız. Merkezin ve sitelerin arıtmasını yaparak, önemli bir problemi çözmüş olacağız."