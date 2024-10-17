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Adana'da 2. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı Açıldı

Adana'da 2. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı Açıldı
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Adana Valiliği himayesinde düzenlenen 2. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, yapılan törenle açıldı. Fuara katılanlar, tespih ve doğal taşları inceleme fırsatı buldu.

Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "2. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı" düzenlenen törenle başladı. Tespih meraklıları, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı" düzenlenen törenle açıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açılış konuşmasında, "2 milyara yakın Müslüman var. Türkler bu anlamda İslam'a her anlamda önderlik eden, İslam'ın bayraktarlığını yapmak yanında İslam'ın kendi sanatını, estetiğini, medeniyetini oluşturmasında da çok önemli fonksiyonlar yaparak kendi damgalarını vurdu. Dünyada tespihi bu kadar sanat haline getiren, bu kadar güzel işleyen, bu kadar güzel sunan ve buna kendi ruhundan bir şeyler katan başka da çok fazla millet yok" dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından kesilen kurdele ile fuarın açılışı gerçekleşti. 20 Ekim'e kadar gezilebilecek fuarın açılışının ardından vatandaşlar stantlardaki tespihleri ve doğal taşları inceledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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