Adana'da 19 Mayıs Coşkusu - Haberler

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Öğretmenler Korosu ve İskenderun Belediyesi Musiki Derneği'yle birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 'Kardeş Korolar Konseri' düzenledi. Uğur Mumcu Meydanı'nda geçit töreni yapılırken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a Ceyhan'dan gelen bayrak teslim edildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar, davetlilerin ve Adanalıların katıldığı Kardeş Korolar Konseri'nde Adana Öğretmenler Korosu'na Faik Kasapoğlu, İskenderun Belediyesi Korosu'na ise M. Fatin Bereketoğlu şeflik yaptı.

"ATATÜRK'ÜN YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM"

Katılımcıların ve Adanalıların 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Başkan Zeydan Karalar, " Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümeye devam. Adanalılar olarak ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk'e milli mücadele hissini, ilhamını vermekle de gururlanıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, işgale gelen düşman gemilerini seyrederken 'Geldikleri gibi giderler' demiştir. O andan itibaren de Anadolu'ya geçip milli mücadeleyi başlatmak ister ve onu ilmik ilmik işler. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra geri çağırılır ama milli mücadeleyi örgütlemeye kararlı olduğu için dönmez ve hakkında idam fermanı verilir. Dünya tarihini okuyan bir insanım ve dünyada Atatürk'e benzer bir lider daha yok. Bu da Allah'ın bize lütfu. O'nun kıymetini sonsuza kadar bilmeliyiz" dedi.

Karalar, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Geçit Töreni'ne de katıldı. Ceyhan ilçesinde öğretmenlerden oluşan bisikletçiler grubu Cey-Bis, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'den alıp getirdiği Türk Bayrağı'nı, Adana Büyükşehir Belediyesi önünde Karalar'a teslim etti. Başkan Karalar bayrağı öperek teslim aldı.