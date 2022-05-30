Adana Büyükşehir Destekli Futbol Turnuvası Başladı - Haberler

Yunusoğlu Mahallelerarası Futbol Turnuvası bu yıl Şehit Piyade Er Özkan Demir anısına yapılıyor. 10 takımın katıldığı ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen turnuvanın ilki uyuşturucuyla mücadele ve SMA hastalığına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilmişti. Turnuva'nın ikincisi de aynı temalarla ilgili farkındalık oluşturma çabasının yanı sıra Şehit Piyade Er Özkan Demir adına ve anısına yapılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen Yunusoğlu Mahallelerarası Futbol Turnuvası başladı. Turnuva Komitesi Üyesi Mevlüt Kaya, "Turnuvamızı geleneksel hale getirmek istiyoruz. Böylece civar köylerde, mahallelerde dayanışmayı sağlamak, dayanışma kültürünü geliştirmek, gençleri bir araya getirmek ve sporun birleştirici, rehabilite edici etkisiyle kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Turnuvamız uyuşturucuyla mücadele ve SMA hastalığına dikkat çekme amaçlarına hizmet etmeye devam etmekle birlikte bu yıl, köyümüzün şehidi olan Şehit Özkan Demir'in adını yaşatmak ve değerlerimize sahip çıkmak gibi gerekçelerle de hayata geçiriyoruz" dedi.

Mevlüt Kaya, turnuvanın süreklilik kazanması için sahalarının yeniden Adana Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi talebinde bulunurken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ANKA / Yerel