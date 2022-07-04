Adana Büyükşehir, Asfaltlama Çalışmalarına Hız Kattı

Adana Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde ve ilçelerde asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri kent merkezinde ve ana arterlerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Adana'nın ana arterlerinden Kasım Gülek Bulvarı'nda bitümlü sıcak asfalt kaplama çalışması gerçekleştiren ekipler, Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi'nde de sathi kaplama çalışması yaptı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, Kozan kent merkezinde ve taşrada bitümlü sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Kozan Kaleardı Sokak'ta bitümlü sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını tamamlayarak, yolu vatandaşların hizmetine açan ekipler, Aslanpaşa- Bağlar mahallelerini birbirine bağlayan Mustafa Üstün Caddesi ve Çanaklı- Varsaklar arasındaki Aladağ Sokak'ta sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor. Fehmi Özel Türkay Caddesi'nin altyapısı tamamlanan bölümünde asfaltlama çalışmasını bitiren ekipler, kalan bölümü de altyapı çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte asfaltlamaya devam edecek.

ANKA / Yerel