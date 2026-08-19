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İstanbul'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'un çeşitli noktalarında da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Adalar olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul'un çeşitli noktalarında da hissedildi.

Öte yandan, merkez üssü Adalar olan 1.5, 2.2, 2.3, 2.6 büyüklüklerinde depremler de kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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