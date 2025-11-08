Acil Tıp Teknisyeni Hilal Görür'den Hayat Kurtaran Müdahale

Osmaniye'de görevli Acil Tıp Teknisyeni Hilal Görür, boğazına sakız kaçan H.N.Y.'nin (21) hayatını, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan annesini yönlendirerek kurtardı. Anne Görür'ün yönlendirmesiyle Heimlich manevrasını uygulayarak oğlunun boğazına kaçan sakızın çıkmasını sağladı. O anlar çağrı merkezinin kayıtlarına yansıdı.

Osmaniye İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından düzenlenen Acil Çağrı Yönetimi Eğitimine katılan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Hilal Görür, aldığı eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir olaya imza attı. Rızaiye Mahallesi'nde ikamet eden 21 yaşındaki engelli vatandaş H.N.Y., boğazına sakız kaçması sonucu nefes alamaz hale geldi. Panikleyen hasta yakını, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Çağrıyı karşılayan ATT Hilal Görür, eğitim ve mesleki deneyimiyle soğukkanlılığını koruyarak hasta yakınına yapılması gereken müdahale adımlarını tek tek tarif etti. Görür'ün yönlendirmeleri sayesinde hastanın solunum yolunu tıkayan yabancı madde çıkarıldı ve genç vatandaşın hayati tehlikesi ortadan kalktı. Eş zamanlı olarak Merkez 8 Nolu 112 Acil Sağlık Ekibi de olay yerine yönlendirildi. Yaklaşık 5 dakika içinde adrese ulaşan ekip, gerekli kontrolleri yaparak hastanın durumunun stabil olduğunu belirledi.

-Bu tablo bizim için çok onur ve gurur vericiydi

Hastanın nefes alıyor olduğu bilgisini duyduğum an duruma şahit olan tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımla birlikte inanılmaz bir mutluluk yaşadık diyen ATT Hilal Görür, "112 Acil Çağrı merkezimize gelen bir ihbarda engelli bir vatandaşımızın boğazına sakız kaçtığı bilgisini aldım. O an saniyelerin bizim için ne kadar değerli olduğunun farkındaydım. Telefonun diğer ucundaki hasta yakınına Heimlich manevrası tarif ettim. Doğru ve etkin bir şekilde yapılan müdahalemiz olumlu sonuç verdi. Hastanın nefes alıyor olduğu bilgisini duyduğum an duruma şahit olan tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımla birlikte inanılmaz bir mutluluk yaşadık. Bu tablo bizim için çok onur ve gurur vericiydi gerçekten." Diye konuştu.

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Acil Çağrı Merkezimizde görev yapan Acil Tıp Teknisyenimiz Hilal Görür'ü göstermiş olduğu dikkat, bilgi ve özverili çalışmasından dolayı tebrik ediyor; tüm personelimize vatandaşlarımıza verdikleri nitelikli ve hızlı sağlık hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - OSMANİYE