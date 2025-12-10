Açığa Alınan Polis Memuru Onur Şener'e Memleketi Yozgat'tan Destek

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Polis memuru Onur Şener'in sarf ettiği sözler üzerine açığa alınması memleti Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde protesto edildi. Onur Şener'in babası Sezai Şener, Cumhuriyet Meydanı'ndaki protestoda, "'Üniformasıyla siyaset yaptı' diyorlar. Caminin imamları da 5 yıldır siyaset yapıyor. O yüzden 'memurdur, konuşamaz' diye bir şey yok. Memur da konuşuyor, asker de konuşacak" dedi.

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik eleştirileri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alınan polis memuru Onur Şener'e memleketi Boğazlıyan'dan destek geldi. Şener'in açığa alınmasını protesto için düzenlenmek isteyen yürüyüşe polisin izin vermemesi üzerine Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına Onur Şener'in Kayseri'de ikamet eden babası Sezai Şener de katıldı. Sezai Şener yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bunun hiçbir yerinde hiç kimseyi üzecek bir kelime söylemedi Onur. Bu sadece birilerinin değil, Türkiye'deki bütün 'Ben Türk'üm' diyen insanların dili oldu. Şu anda süreç devam ediyor. Bazı medyadan gazeteciler 'arkasında şu var, bu var' diyor. Araştırılıyor zaten. Hiç kimsenin olmadığı görülüyor. Onun arkasında Allah var. İçinde vatan sevgisi var. Başka hiçbir şey yok. Kendisi de zaten söyledi. 'Kurultaylarda büyüdüm' diyor. Evet, ben onu 7 yaşından beridir kurultaylara götürdüm. Ben de aktif çalıştım. O Türk milliyetçisidir.

'Üniformasıyla siyaset yaptı' diyorlar. Caminin imamları da 5 yıldır siyaset yapıyor. O yüzden 'memurdur, konuşamaz' diye bir şey yok. Memur da konuşuyor, asker da konuşacak. Öncelikle İstanbul'da şehit düşen Emre Albayrak kardeşimizin de Allah mekanını cennet etsin. Bütün şehitlerimizin Allah mekanını cennet etsin. Keşke saygı duruşuyla başlansa, İstiklal Marşı'yla başlansaydı. Biz milliyetçiyiz, Türk'üz, elhamdülillah Müslümanız. Biz burada Kürtler, Çerkezler, Avşarlar demiyoruz, Türk milleti diyoruz. Esnafım aynı zamanda. Doğudan da arıyorlar beni. 'O senin oğlun mu, Allah razı olsun, işi rast gelsin' diye. Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i yok. Benim çocuğum Türk milletinin söyleyemediği şeyi söyledi."

"Onur Şener konuşmasıyla adeta Türk milletinin sesi olmuştur"

Boğazlıyanlı gençler adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Berat Baran da şunları kaydetti:

"Herkesin bildiği üzere 3 gün önce Eskişehir'de vatansever polis memuru, hemşehrimiz ülkemizin beka sorununu, yani ikinci çözüm sürecini eleştirdiği için açığa alındı. Burada Cumhuriyet Meydanı'nda soruyoruz; Meclis'te 50 bin şehidimizin katili terörist başı Apo sloganları atılırken hiçbir şey yok da vatansever evladımız, onurumuz, terörist başı Apo'ya sayın diyenleri eleştirdiği için açığa alınmasına bir Türk milliyetçisi olarak Boğazlıyanlılar adına ve Türk milleti adına gururuma yediremiyorum.

Onur Şener evladımız konuşmasıyla adeta Türk milletinin sesi olmuştur, Türk milletinin şeref madalyasını takmıştır. Biz Türk milliyetçileri olarak bu meydanda toplandık ve bundan sonra da Onur Şener kardeşimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onur Şener, Boğazlıyan'ın onuru olmuştur ve Türk milletinin sesi olmuştur. Ne mutlu Türk'üm diyene."