Aç Kalan Yaban Domuzları Ordu Sokaklarına İndi

Aç Kalan Yaban Domuzları Ordu Sokaklarına İndi
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Aç Kalan Yaban Domuzları Ordu Sokaklarına İndi
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Ordu'nun Ünye ilçesinde aç kalan yaban domuzları, vatandaşların gözleri önünde sokaklarda yiyecek aradı. Evlerin yakınında dolaşarak yiyecek bulmaya çalışan domuzlar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Ordu'da aç kalan yaban domuzlar sokakları mesken tuttu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde aç kalan yaban domuzları vatandaşların meraklı bakışları arasında sokaklarda yiyecek aradı.

Akşam saatlerinde ilçenin Ortayılmazlar Mahallesi Kanlıkuyu Sokak üzerinde araçlarıyla ilerleyen çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla yaban domuzların görüntüledi. Vatandaşların kaydettiği görüntülerde, domuzların evlerin yakınında uzun süre dolaştığı ve yiyecek bulmaya çalıştığı anlar yer aldı. Şehir hayatına iyice alışan yaban hayvanlarının sakin tavırları dikkat çekerken, mahalle sakinleri domuzların sürekli aynı bölgelere birden çok geldiğini ifade etti. Yerleşim yerlerinde giderek daha sık görülen domuzların açlık nedeniyle bu bölgeleri tercih ettiği belirtiliyor. Domuzların kalabalık bir şekilde mahalle aralarında dolaşması ilginç görüntülere de sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT GÜNGÖR - Yerel
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