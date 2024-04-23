Aç kalan tilkiyi poğaça ile böyle besledi
Erzincan'da vatandaş yol kenarında denk geldiği tilkiyi poğaça ile besledi. Tilki etrafta dolaşarak yiyecek ararken nasibine poğaça düştü. Vatandaş eliyle tilkiye poğaça ile doyurdu. Bir süre sonra adeta evcil bir hayvana dönüşen tilki yüzlerde tebessüm oluşturdu.
Aç kalan tilkiyi poğaça ile böyle besledi
ERZİNCAN - Erzincan'da vatandaş yol kenarında denk geldiği tilkiyi poğaça ile besledi.
Erzincan - Tunceli yolunda tilkiyi fark eden vatandaş aracını durdurarak yanına gitti. Tilki etrafta dolaşarak yiyecek ararken nasibine poğaça düştü. Vatandaş eliyle tilkiye poğaça ile doyurdu.
Bir süre sonra adeta evcil bir hayvana dönüşen tilki yüzlerde tebessüm oluşturdu.