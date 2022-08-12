Abdurrahman Uzun 'Buradan Dönüş Yok' konulu konferansa katıldı

Araştırmacı ve yazar Abdurrahman Uzun, AK Parti Derince İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Buradan Dönüş Yok" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Araştırmacı ve yazar Abdurrahman Uzun, AK Parti Derince İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Buradan Dönüş Yok" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Yenikent Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, meclis üyeleri Kenan Yalçın, Halime Gökdemir, teşkilat yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Konferansında dava insanı olmanın önemine değinen Abdurrahman Uzun, "Bizim derdimiz parti meselesi değil, bizim derdimiz davamızdır" dedi. Anlattığı hikayeler ve hayattan kesitlerle katılımcılara önemli mesajlar veren Uzun, 2023 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Konferansın sonunda Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, katılımları dolayısıyla Abdurrahman Uzun'a teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. - KOCAELİ