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Abdullah Çatlı'nın adı Nevşehir'de bir meydana verildi

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Abdullah Çatlı'nın adı Nevşehir'de bir meydana verildi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada 28 yıl önce hayatını kaybeden Nevşehirli Abdullah Çatlı'nın adının Borsa Kavşağına verildiğini söyledi. Abdullah Çatlı'nın abisi Zeki Çatlı, '28 yıldır beklediğimiz cevabı bugün aldık. Bu gün tarihe not düşülecek bir gün. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Abdullah Çatlı'nın adı Nevşehir'de bir meydana verildi
NEVŞEHİR - Abdullah Çatlı'nın adı Nevşehir'de bir meydana verildi.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada 28 yıl önce hayatını kaybeden Nevşehirli Abdullah Çatlı'nın adının Borsa Kavşağına verildiğini söyledi. Arı, Nevşehir Belediyesi Meclis toplantısında alınan karar gereği Borsa Kavşağının adının Abdullah Çatlı Meydanı olarak değiştirildiğini ifade etti.
Abdullah Çatlı'nın abisi Zeki Çatlı, "28 yıldır beklediğimiz cevabı bugün aldık. Bu gün tarihe not düşülecek bir gün. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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