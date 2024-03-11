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Abdülhamit Han Camii Ramazan'da Görenleri Mest Ediyor

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Kahramanmaraş'ın simge camilerinden olan Abdülhamit Han Camii, Ramazan ayında görkemli bir şekilde ibadete açılıyor. Kentin her bölgesinden görülebilen cami, vatandaşların teravih namazı için tercih ettiği bir mekan haline geliyor.

Kahramanmaraş'ın simge camilerinden olan Abdülhamit Han Camii, Ramazan'da görenleri mest ediyor.

Türkiye'nin 4'üncü büyük, Kahramanmaraş'ın ise en büyük camisi olma özelliğine sahip olan Abdülhamit Han Camii, Kahramanmaraş halkı için de önemli bir yere sahip. Kahramanmaraş halkının aralarında topladığı paralarla 1993 yılında temeli atılan ve 2011 yılında ibadete açılan 81 metre uzunluğundaki dört minareli cami, Ramazan ayında bir başka güzelliğe büründü. Kentin her bölgesinden görülebilen Abdülhamit Han Camii'ne on bir ayın sultanı Ramazan'da da vatandaşlar gelip ibadetlerini yapıyor.

Teravih namazı için Abdülhamit Han Camii'ne geldiğini ifade eden Abdülkadir Hıdır, "Camideyiz, gördüğünüz gibi teravih namazındayız. İftarı da burada yaptık, iftarı da yaptıktan sonra abdestimizi alıp camiye doğru yöneldik. Çok şükür rahatız, yaralarımızı saramadık ama yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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