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Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan Abdülhamid Han gemisi Taşucu Limanı'na demirledi

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Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, yeni görevi öncesi Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı açıklarına demirledi. Gemideki bakım ve ikmal işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemi yeni görev yerine hareket edecek.

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, yeni görevi öncesi Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos 2022'de yapılan törenle ilk görev yerine uğurlanan Abdülhamid Han, icra ettiği görevlerin ardından yeniden bakım ve ikmal işlemleri için döndüğü Taşucu Limanı'nın açıklarına demirledi. Türkiye'nin denizlerde doğal gaz arama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla enerji filosuna eklediği yedinci nesil teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemide yeni sefer öncesi hazırlıklar yapılıyor.

İşlemlerin tamamlanmasınin ardından gemi yeni görev yerine hareket edecek.

Abdülhamid Han, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle mavi vatanda hidrokarbon arama çalışmalarına katılan filonun en güçlüsü olarak öne çıkıyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdülhamid Han Taşucu Limanı Türkiye Mersin Denizcilik Enerji Yerel Haberler

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