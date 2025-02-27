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ABD ve Rusya'dan Diplomatik Görüşme İstanbul'da Gerçekleşti

ABD ve Rusya'dan Diplomatik Görüşme İstanbul'da Gerçekleşti
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ABD ve Rusya'nın üst düzey diplomatları, İstanbul'daki ABD Konsolosluk konutunda bir araya gelerek büyükelçilik faaliyetlerinin yeniden başlatılmasını değerlendirildi. Toplantı yaklaşık 6 buçuk saat sürdü.

ABD ve Rusya arasında büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine yürütülen görüşme ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu konutunda gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan üst düzey diplomatlar, İstanbul'daki ABD Konsolosluk konutunda bir araya geldi. İki ülke arasında Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında karşılıklı olarak askıya aldıkları büyükelçilik faaliyetlerinin yeniden başlatılmasını değerlendirildi. Yürütülen görüşme için Rus heyeti saat 09.50'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluk konutunda bir araya geldi. Büyükelçiliklerin çalışması konusunun görüşüldüğü kritik görüşme için gazeteciler konsolosluk konutunun önünde bekledi. Yaklaşık 6 buçuk saat süren toplantı 16.20'de sona ererken Türk ve dış basının ilgisi yoğundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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