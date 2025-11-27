Haberler

ABD Savunma Bakanı, Beyaz Saray Yakınındaki Saldırı Sonrası 500 Ulusal Muhafız Gönderiyor

Güncelleme:
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray yakınlarında iki Ulusal Muhafız personeline yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Washington D.C.'ye 500 ek Ulusal Muhafız askerinin konuşlandırılacağını açıkladı. Hegseth, saldırıyı 'korkakça' olarak nitelendirerek güvenliği artıracaklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeline yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından Washington D.C'ye 500 Ulusal Muhafız askerinin daha konuşlandırılacağını açıkladı.

ABD'nin başkenti Washington D.C'deki Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personeline yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının yankıları sürerken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dominik Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere konuşan Hegseth, yaşanan olayla ilgili bilgilendirildiğini belirterek, saldırganın da vurulduğunu hatırlattı. Saldırının ülkelerinin başkentini korumaya çalışan ABD kahramanlarını hedef almasını "korkakça" olarak niteleyen Hegseth, "Mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu olay Beyaz Saray'a yürüme mesafesinde gerçekleşmesine rağmen, başkentimizin ve tüm şehirlerimizin güvenliğini sağlayacağız" dedi.

"Asla geri adım atmayacağız"

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkentin güvenliğini artırma konusunda kendisine talimat verdiğini aktaran Hegseth, "Başkan Trump benden istedi, ve ben de Ulusal Muhafız Ordusu sekreterinden Washington'a 500 ilave asker, Ulusal Muhafız askeri göndermesini isteyeceğim" açıklamasında bulundu. ABD güvenlik personelini hedef alan bu saldırının Washington D.C.'yi güvenli ve güzel kılma kararlılıklarını daha da artıracağını vurgulayan Hegseth, "Suç oranındaki düşüş tarihi bir seviyede. Güvenlik ve emniyetteki artış tarihi bir seviyede" şeklinde konuştu. Suçluların ABD hükümetinin kararlılığını baltalamak istediğine dikkat çeken Hegseth, "Suçlular Amerika'nın en iyilerine karşı böyle şiddet eylemlerine girişmek istese de, asla geri adım atmayacağız. Başkan Trump asla geri adım atmayacak. Amerikan halkı onu bu yüzden seçti" diye konuştu.

Hegseth kartellerle mücadeleye kararlı olduklarını vurguladı

Venezuela konusundaki bir soruya da yanıt veren Hegseth, Dominik Cumhuriyeti'ne uyuşturucu kaçakçılığı meselesini ele almak için geldiklerini ifade etti. Narko-teröristler ile mücadeleyi sürdüreceklerinin altını çizen Hegseth, "Sınırlarımız güvenli hale gelecek. ABD Başkanı Donald Trump, 'Güç yoluyla barış' prensibine yürekten inanıyor. Barış güçlü olarak güvence altına alınır. ABD'ye uyuşturucu getiren narko-teröristleri bulacağız ve ortadan kaldıracağız. Bu işe karışanları öldüreceğiz. Bu konuda ölümcül derecede ciddiyiz" şeklinde konuştu. ABD'ye akan uyuşturucunun ABD halkını zehirlediğini hatırlatan Hegseth, Trump'ın bu konuyu çok ciddiye aldığını da sözlerine ekledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
