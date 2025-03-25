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ABD Ordusuna Ait Osprey Uçakları Japonya'da Acil İniş Yaptı

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Japonya'nın Matsumoto Havaalanı'na ardı ardına acil iniş yapan iki Osprey tipi ABD uçağı, hava trafiğinde aksamalara neden oldu. Uçakların iniş nedeni henüz açıklanmadı ve detaylı inceleme başlatıldı.

ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak, Japonya'nın Matsumoto Havaalanı'na ardı ardına acil iniş yaptı. Havaalanı pisti geçici olarak uçak trafiğine kapatılırken, bazı uçuşlarda aksamalar yaşandı.

ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak, Japonya'nın Nagano eyaletindeki Matsumoto Havaalanı'na ardı ardına acil iniş yaptı. Havaalanı yönetiminden edinilen bilgilere göre, inişler yerel saat ile 15.00 ve 15.30 sıralarında gerçekleşti. Okinawa eyaletindeki Futenma Hava Üssü'ne bağlı olan uçaklardan ikincisinin kısa süre sonra yeniden havalandığı aktarıldı. Olay nedeniyle havaalanı pistinin yaklaşık 1.5 saat uçak trafiğine kapatıldığı ve bazı uçuşlarda aksamalar yaşandığı belirtildi. Acil inişlerin nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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