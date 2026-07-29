Haberler

ABD ordusu: "İran, Orta Doğu’daki güçlerimizi hedef alan çok sayıda balistik füze fırlattı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, İran’ın Orta Doğu’da konuşlu ABD güçlerini hedef alan çok sayıda balistik füze fırlattığını öne sürerek, "İran’ın fırlattığı tüm füzeler başarıyla önlendi" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerini hedef alan çok sayıda balistik füze fırlattığını öne sürerek, " İran'ın fırlattığı tüm füzeler başarıyla önlendi" açıklamasında bulundu.

ABD ve İran arasındaki gerilim sürüyor. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Orta Doğu'da konuşlu ABD kuvvetlerine yönelik "sürpriz" bir saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülerek, "DMO, bu kapsamda İran'dan çok sayıda balistik füze fırlattı. İran'ın fırlattığı tüm füzeler başarıyla önlendi" ifadelerine yer verildi. ABD ordusunun tetikte olmayı sürdürdüğü vurgulandı. ABD'nin iddiasına ilişkin İran'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

Orta Doğu ülkesi kaynıyor! Sokaklar ateşe verilmeye başlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahar Feyzan’ın 'mastürbasyon' çıkışı olay oldu

"Mastürbasyon" çıkışı olay oldu
Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin

"Tehditleri kaldıracak gücüm yok, hakkınızı helal edin"
Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle

Bu görüntülerine ünlü ismin tepkisi olay: Sadece şarkı söyle
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para

Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
100 bin lira maaşla şoför aranıyor! İşte şartlar

Dikkat çeken ilan! 100 bin lira maaşla çalışan aranıyor