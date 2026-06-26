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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait savaş uçaklarının, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama alanları ile kıyı radar tesislerini vurduğunu açıkladı.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait savaş uçaklarının, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama alanları ile kıyı radar tesislerini vurduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait savaş uçaklarının, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama alanları ile kıyı radar tesislerini vurduğunu açıkladı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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