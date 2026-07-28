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ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için cenaze töreni düzenlendi

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ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için başkent Washington DC’de cenaze töreni düzenlendi.

ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için başkent Washington DC'de cenaze töreni düzenlendi.

ABD'de 11 Temmuz'da hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham için başkent Washington DC'deki Washington Ulusal Katedrali'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve üst düzey yetkililer katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, törende yaptığı konuşmada, "Otuz yılı aşkın bir süre boyunca Kongre binasında Lindsey Graham'ın haberi olmadan kayda değer hiçbir şey yaşanmadı. Dünyanın hiçbir yerinde, Lindsey Graham'ın görüş belirtmediği önemli bir gelişme olmadı" dedi.

Senatör Graham'ın savaş yanlılığına da değinen Trump, "Son derece şahin biriydi. Size şunu söyleyeyim, onun sevmediği bir savaş hiç olmadı. Bunun ne anlama geldiğini yalnızca gerçek dostları anlayabilir. Ancak bunu ülkemizin iyiliği için istiyordu" dedi.

ABD'li muhafazakar televizyon yorumcusu Sean Hannity ise, Graham'ı ABD Senatosu'nda İsrail'in en büyük dostu olarak nitelendirdi. Zelenskiy ve Netanyahu, tören başlamadan önce ayaküstü sohbet etti.

Kongre binasında da tören düzenlendi

Uzun yıllar ABD Kongresi'nin en etkili isimlerinden biri olan Graham'ın cenazesi, Washington Ulusal Katedrali'ndeki cenaze töreni öncesinde bu sabah ayrı bir tören için Kongre binasının Kubbeli Salonuna getirildi. Törende konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Ben Lindsey Graham'ı, sizinle aynı fikirde olmasa bile bunu kırıcı ve sevimsiz olmadan yapabilen bir insan olarak hatırlamayı tercih ediyorum" dedi.

Graham, bugün düzenlenen törenlerin ardından yarın memleketi Güney Carolina'da defnedilecek.

Evinde aort yırtılması nedeniyle hayatını kaybetmişti

2003'ten bu yana Güney Carolina Senatörü olarak görev yapan ABD'li Senatör, 11 Temmuz'da Washington'daki evinde aort yırtılması nedeniyle hayatını kaybetmişti. 71 yaşındaki Graham, ölümünden kısa süre önce Ukrayna'yı ziyaret etmişti.

İsrail'in güçlü destekçilerinden olan ve İran'a karşı sert askeri ve ekonomik adımları destekleyen Graham, Rusya'ya yaptırımları ve Ukrayna'ya askeri desteği de güçlü bir şekilde savunuyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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