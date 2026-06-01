Haberler

ABD ordusundan İran'a saldırı açıklaması: "Radar ve İHA komuta-kontrol tesislerini vurduk"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Geruk kenti ve Keşm adasındaki radar ile İHA komuta-kontrol tesislerine hafta sonu meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıların, İran'ın uluslararası sularda bir ABD İHA'sını düşürmesi dahil saldırgan eylemlerine yanıt olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, İran'daki bazı askeri tesislerin hedef alındığı belirtilerek, "ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), hafta sonu İran'ın Geruk kentinde ve Keşm adasında bulunan radar ve insansız hava aracı (İHA) komuta-kontrol tesislerine meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemiştir" denildi.

ABD ordusu, İran'daki askeri tesislere savunma amaçlı saldırılar düzenlendiğini duyurdu. CENTCOM'dan yapılan "ABD, İran'ın Saldırganlığına Yanıt Olarak Kendini Savundu ve Tehditleri Etkisiz Hale Getirdi" başlıklı açıklamada, "CENTCOM, hafta sonu İran'ın Geruk kentinde ve Keşm adasında bulunan radar ve İHA komuta-kontrol tesislerine meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemiştir" denildi. "Ölçülü" ve "planlı" olduğu ifade edilen saldırıların, "Uluslararası sular üzerinde faaliyet gösteren bir ABD MQ-1 İHA'sının düşürülmesini de içeren saldırganca İran eylemlerine yanıt olarak cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirildiği" kaydedildi. ABD savaş uçaklarının bu kapsamda İran hava savunma sistemlerini, bir yer kontrol istasyonunu ve bölge sularından geçen gemiler için açık tehdit oluşturan iki tek yönlü saldırı İHA'sını imha ettiği belirtilerek, "Saldırılar sırasında hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir. CENTCOM, devam eden ateşkes sırasında İran'ın haksız saldırganlığına karşı ABD varlıklarını ve çıkarlarını korumaya devam edecektir" denildi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler

Narin'in babası ve abisinden Şişhane Meydanı'nda protesto
Tarihi surlarda bir 'Semih Çelik' vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Surlarda yine aynı vahşet yaşanacaktı! Telefondan çıkanlar şoke etti

6,2 milyon dolar değerindeki 'Duvara Bantlanmış Muz' çalındı

Milyonlarca dolarlık muz çalındı
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi

Haritadan buldu, ailesini de alıp Filipinler'den o ilçemize geldi
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş

Kahreden faciada çarpıcı detay! Sadece 20 dakika önce kontrol etmiş

CHP'li İBB Meclis üyeleri taraflarını belli etti: Yerimiz Özgür Özel'in yanıdır

CHP'li İBB Meclis üyeleri taraflarını belli etti