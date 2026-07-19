Haberler

ABD ordusu İran'a karşı yeni misilleme saldırılarının başlatıldığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılığı tehdit etme kabiliyetini zayıflatmak ve Ürdün'deki saldırıyı cezalandırmak amacıyla yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Daha önceki saldırılarda 2 ABD askeri hayatını kaybetmişti.

ABD ordusu İran'a karşı yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurarak, "Bu saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılığı tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmayı ve Ürdün'de Amerikan askerlerine saldırı düzenleyen İran Devrimi Muhafızları Ordusu güçlerini hızlı bir şekilde cezalandırmayı amaçlamaktadır" açıklamasında bulundu.

İran'a yönelik saldırılarını 8 gecedir ara vermeden sürdüren ABD ordusu, bir kez daha Tahran yönetimine ait hedefleri vurduğunu duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı belirtilerek, "Bu saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari taşımacılığı tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmayı ve Ürdün'de Amerikan askerlerine saldırı düzenleyen İran Devrimi Muhafızları Ordusu güçlerini hızlı bir şekilde cezalandırmayı amaçlamaktadır" denildi.

İran saldırılarında en az 2 ABD askeri hayatını kaybetmişti

ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef alma kabiliyetini zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirmişti. CENTCOM, İran'ın bu saldırılara misilleme olarak Ürdün'deki ABD unsurlarını vurması sonucu 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 1 askerden ise haber alınamadığını açıklamıştı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı

İşte savaşı dönülmez noktaya götürecek saldırının görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

New York'taki fırtına, İspanya ve Arjantin'in final hazırlıklarını olumsuz etkiledi

Final öncesi şok! Resmen ölümden döndüler
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Kan donduran intihar anı: O anları böyle kaydettiler

Kan donduran intihar anı! Bir insan kendine bunu neden yapar?

İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

İran'dan ABD'ye ağır darbe! Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var
Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Emniyet halatı kopan deneyimli dağcı 12 metrelik uçuruma düştü

Zirve yolculuğu faciayla bitti! 12 metrelik uçuruma çakıldı

Macaristan'da Cumhurbaşkanı Sulyok kendisini görevden alan yasayı onayladı

Ülke tarihinde ilk: Cumhurbaşkanı bu imzayla kendisini görevden aldı