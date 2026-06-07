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ABD ordusu: "İran'a ait 2 saldırı İHA'sını düşürdük"

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran'a ait 2 adet tek yönlü saldırı İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran'a ait 2 adet tek yönlü saldırı İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı.

ABD'den İran'la yaşanan gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran'a ait 2 adet tek yönlü saldırı İHA'sını düşürdüğü belirtilerek, "ABD güçleri, İran saldırganlığına karşı teyakkuzda olmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verildi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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