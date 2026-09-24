ABD Deniz Kuvvetleri Vekili, uçak gemisinde 8 denizcinin intihar girişimini açıkladı

ABD Deniz Kuvvetleri Vekili Hung Cao, USS Abraham Lincoln uçak gemisinde görevli 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Vekili Hung Cao, New York Senatörü Kirsten Gillibrand'a sorusu üzerine gönderdiği mektupta, USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubuna bağlı 8 mürettebat üyesinin uzun süren görevleri sırasında intihar girişiminde bulunduğunu ifade etti. Cao 8 denizci arasında "Lincoln mürettebatı ve uçak gemisi hava kanadı, taarruz grubu ve muhrip filosu personelinden, refakatçi muhriplerden ve gemiye konuşlandırılmış tüm havacılık filolarından denizcilerin" bulunduğunu aktardı. Cao, gemide mürettebatın "manevi ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak" için 5 din görevlisi ve çok sayıda ruh sağlığı uzmanının olduğunu belirtti.

"Kabul edilemez"

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Senatör Gillibrand, Trump yönetiminin kötü şartlara ilişkin yaptığı açıklamaları eleştirerek askerlere yönelik muameleyi "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Gillibrand BBC'ye yaptığı açıklamada, "Trump ve Bakan Hegseth'in 'sahte haber' olarak nitelendirdiği şeyin, askerlerimiz için ciddi ve kötüleşen şartlar olduğu ortaya çıktı. Askerlerimiz ve aileleri her gün çok büyük fedakarlıklar yapıyor, buna rağmen Başkan onları açıkça saygısızca reddetti" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu

ABD'nin İran'a karşı savaşı sırasında Orta Doğu'da uzun süren görev sırasında denizcilerin ruh sağlığının bozulması ve kötü şartlar hakkında aile üyeleri endişelerini dile getirmişti. ABD Donanması daha önce uçak gemisinde tedarik sorunları olduğunu kabul etmiş, ancak yaklaşık 5 bin mürettebat üyesi bulunan Lincoln'de ruh sağlığı krizi yaşandığı iddialarını yalanlamıştı.

USS Abraham Lincoln, ABD'ye dönüş yolunda

Uçak gemisi Kasım ayında California'dan Güney Çin Denizi'ne doğru yola çıkmış, Şubat ayında İran'a yönelik saldırılar öncesinde Orta Doğu'ya gönderilmişti. Başlangıçta Mayıs ayında sona ermesi planlanan görev süresi, defalarca uzatılmıştı. Ağustos ayında 9 aylık bir görev süresinin ardından USS Abraham Lincoln'ün yerini almak üzere USS George Washington uçak gemisi bölgeye gönderilmişti.

Lincoln mürettebatı eve dönüş yolunda Tayland'da mola vermiş, karaya ilk ayak basışlarında barları, alışveriş merkezlerini ve plajları gezmiş, ardından ABD'ye doğru yolculuklarına devam etmişti.

ABD Donanmasında intihar, başlıca ölüm nedenlerinden biri

Ocak 2025'te yayınlanan ve 956 denizciyi kapsayan bir çalışma, ABD Donanmasındaki gemilerde görev yapan askerlerin, ABD ordusunun diğer birimlerine kıyasla en yüksek oranda "ciddi psikolojik sıkıntı" yaşadığını ortaya koymuştu. Kötü yaşam şartları, gürültü ve uyku ile dinlenmeye yeterli zaman bırakmayan yoğun programlar gibi benzersiz stres faktörleri olduğu belirtilmişti.

USNI News'in askeri veriler üzerinde yaptığı bir analize göre intihar, ABD Donanması ve Deniz Piyadelerinde başlıca ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ederken, ABD Gaziler Dairesi'ne göre gazilerin intihar oranları, askerlik yapmamış ABD'lilerden daha yüksek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı