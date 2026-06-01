Reuters: "ABD, İsrail-Lübnan gerilimini azaltmayı hedefleyen yeni plan önerisinde bulundu"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşerek iki ülke arasındaki gerilimin kademeli olarak azaltılmasını öngören yeni bir plan önerisi sundu. Plan kapsamında Hizbullah'ın saldırılarını durdurması ve İsrail'in Beyrut'taki gerilimi tırmandırmaktan kaçınması teklif edildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepkiler sürerken, ABD'den çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen yeni bir hamle geldi. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşerek iki ülke arasındaki gerilimin kademeli olarak azaltılmasını öngören yeni bir plan önerisi sundu. Bu kapsamda ABD'nin ilk adım olarak Hizbullah'ın İsrail'e yönelik tüm saldırılarını durdurmasını ve karşılığında İsrail'in Beyrut'taki gerilimi tırmandırmaktan kaçınmasını teklif ettiği belirtildi. Konuyla ilgili bilgi veren ABD'li yetkilinin "Bu, gerilimin kademeli olarak azaltılması ve çatışmaların etkili bir şekilde sona ermesine alan açacaktır" dediği aktarıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un ABD'nin önerisine sıcak baktığı ve İsrail ile bir anlaşma sağlamaya çalıştığı ifade edilen haberde, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ise Hizbullah'ın ateşkese bağlı kalacağını "garanti ettiğini" belirterek önce İsrail'in saldırılara son vermesi talebinde bulunduğu kaydedildi. - WASHINGTON

