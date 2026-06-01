Asensio'dan Fener taraftarının beğeni yağdırdığı paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Deneyimli futbolcunun deniz kenarında bisikletiyle verdiği kare, kısa sürede büyük ilgi gördü.

DOĞAYLA İÇ İÇE TATİL

Yoğun geçen sezonun ardından tatiline çıkan Marco Asensio, dinlenme sürecinden yeni bir kare paylaştı. Deniz kıyısında çekilen fotoğrafta Asensio'nun bisikletiyle sahil yolunda manzaranın tadını çıkardığı görüldü.

SADE TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Rahat kıyafetleri ve doğal görüntüsüyle dikkat çeken İspanyol yıldızın paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Turkuaz deniz, kayalık sahil ve tropikal bitki örtüsünün yer aldığı kare, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

SEZONUN YORGUNLUĞUNU ATIYOR

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla takımın önemli isimlerinden biri olan Asensio'nun, yeni sezon öncesinde moral depoladığı görüldü. Yıldız futbolcu, tatil paylaşımlarıyla da taraftarların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Asensio'nun tatilinden kareler;