Haberler

ABD Merkez Komutanlığı'ndan Halep açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Halep'teki gelişmeleri izlediklerini belirterek, tüm tarafları gerilimi artıracak eylemlerden kaçınmaya çağırdı ve Suriye ile bölge için barış ve istikrarın önemine dikkat çekti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Halep ile çevresindeki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "ABD ile Suriye, bölge genelinde barış ve istikrarın korunması konusunda ortak çıkara sahiptir" açıklamasında bulundu.

Suriye ordusunun Halep'i PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'den temizlemesinin yankıları sürerken, ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) dikkat çeken bir açıklama geldi. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Halep ve çevresindeki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye, gerilimi daha da tırmandırabilecek eylemlerden kaçınmaya ve siviller ile kritik altyapının korunmasına öncelik vermeye çağırıyoruz" dedi. Bölgedeki tüm aktörlere yaptıkları iyi niyetle müzakere masasına dönme ve diyalog yoluyla kalıcı bir diplomatik çözüm arayışına girme çağrısını sürdürdüklerini kaydeden Cooper, "Daha önce de ifade ettiğim gibi, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, daha huzurlu ve müreffeh bir Orta Doğu'nun yolunu açabilir. ABD ile Suriye, bölge genelinde barış ve istikrarın korunması konusunda ortak çıkara sahiptir" ifadelerini kullandı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü

Bu görüntüler, Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden birinde çekildi
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman'ın çocukluk halleri gündem oldu

Ekranların parlayan yıldızından çok konuşulan fotoğraflar
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı

Fethiye'de inanılmaz anlar! 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü

Bu görüntüler, Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden birinde çekildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti