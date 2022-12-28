ABD'de göl kenarındaki kasaba tamamen buz tuttu Yerel Haberler ABD'de etkili olan kar fırtınasının ardından Wisconsin eyaletindeki Gills Rock kasabasında bir iskele ve dükkan buz tuttu. ABD'de etkili olan kar fırtınasının ardından Wisconsin eyaletindeki Gills Rock kasabasında bir iskele ve dükkan buz tuttu. ABD'de etkili olan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Wisconsin eyaletinde, Michigan Gölüne kıyısı bulunan Gills Rock kasabasını vuran kar fırtınasının ardından hayat durmasına geldi. Kıyıdaki iskele ve bir hediyelik eşya dükkanı tamamen buz tuttu. 100 yıllık olduğu belirtilen yapının dış cephesinin tamamen donduğu görüldü. - WISCONSIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Tam Gemi Şok Denemeleri Michigan Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› ABD'de göl kenarındaki kasaba tamamen buz tuttu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.