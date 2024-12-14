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ABD Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi'nden Atatürk Üniversitesi'ne Ziyaret

ABD Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi'nden Atatürk Üniversitesi'ne Ziyaret
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi John Silver, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya gelerek eğitim alanında ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletlerinin Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi John Silver, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun misafiri oldu.

Gerçekleştirilen görüşmede, Atatürk Üniversitesi ile ABD Büyükelçiliği arasında eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda, iki kurum arasındaki iş birliği olanaklarının geliştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, ortak çalışma alanlarına ilişkin önemli kararlar alındı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Eğitim Ataşesi John Silver'a nazik ziyareti ve iş birliği sürecine sunduğu değerli katkılar için teşekkür ederek, bu tür buluşmaların taraflar arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini vurguladı.

Ziyaret sonunda, karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi adına atılacak adımlar konusunda mutabık kalındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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