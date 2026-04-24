Trump: Boğaz'da tam kontrol bizde, anlaşma yaparlarsa açılır

Abd Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda devam eden ablukaya değinerek, "Boğaz üzerinde tam kontrolümüz var. Anlaşma yaparlarsa boğaz açılacak" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ilaç fiyatlarının düşürülmesine ilişkin bir etkinlik sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran ile ateşkes ile ilgili olarak ABD'nin İran'dan bir cevap gelmesini daha ne kadar süre bekleyeceğine ilişkin bir soruya Trump, "Beni acele ettirmeyin" ifadeleriyle cevap verdi.

ABD'nin kısa süre içinde İran'ın donanma, hava kuvvetleri ve tüm uçaksavar sistemlerini imha ettiğini söyleyen Trump, "İran iki haftalık ateşkes sırasında silah stoklarını yenilemiş olabilir, ABD bunu ortadan kaldıracaktır. Harika bir iş yaptık. Liderleri de yok" dedi.

İran'da tamamen yeni bir liderliğin söz konusu olduğunu ve bunların birbirleriyle kavga halinde olduğunu ifade eden ABD Başkanı Trump, "İran'da liderlik için kedi köpek gibi kavga ediyorlar. Onlar için büyük bir karışıklık oluşturduk" dedi.

ABD'nin İran ordusunu yok ettiğini söyleyen ABD Başkanı Trump, "Hedeflerimizin yaklaşık yüzde 75'ini gerçekleştirdik. Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz. ve hiç iş yapamıyorlar. Anlaşma yapmak istiyorlar. Onlarla görüşüyoruz, ama ülkenin başında kimin olduğunu bile bilmiyorlar. Tam bir kargaşa içindeler" dedi.

Trump, ateşkes ile ABD'nin toparlanması için İran'a biraz zaman tanıdığını ve kendilerinin hiçbir şekilde baskı altında olmadığını söyledi. Trump, "Baskı onların üzerinde" dedi.

ABD Başkanı, "En iyi anlaşmayı yapmak istiyorum. Şu an bırakıp gitsem bile büyük bir başarı olurdu. 20 yıl toparlanamazlardı. Ama ben, kalıcı çözüm istiyorum" dedi.

"Boğaz üzerinde tam kontrolümüz var"

Savaşın dört ila altı hafta süreceği öngörüsünde bulunduğunu ve altı haftanın sonunda İran ordusunun yok edilmiş olduğunu söyleyen ABD Başkanı Trump, "Bir takvim vermek istemiyorum ama çok hızlı ilerleyecek. Boğazı açacağız. Şu anda kapalı tutuyoruz. Boğaz üzerinde tam kontrolümüz var. Onlara kalsa, üç gün önce açmış olurlardı. Bize gelip "Boğazı açmayı kabul edeceğiz" dediler. Ekibim mutluydu. Ben hariç herkes mutluydu. Bir dakika, Boğazı açarsak, bu onların günde 500 milyon dolar kazanacağı anlamına gelir dedim. Bu işi çözene kadar günde 500 milyon dolar kazansınlar istemiyorum. Bu yüzden, orayı kapalı tutan benim" dedi.

ABD Başkanı Trump, "Boğaz üzerinde tam kontrolümüz var. Anlaşma yaparlarsa boğaz açılacak" dedi. ABD'nin zaman baskısı altında olmadığını yineleyen Trump, "Zaman baskısı altında olan onlar. Çünkü petrolü taşıyamazlarsa tüm petrol altyapıları çökecek. Ne demek istediğimi biliyorsunuz. Çünkü depolayacak yerleri yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Hiç bu kadar çok mühimmatımız olmamıştı. Gemilerimiz dolu. Harekete geçmeye hazırlar" dedi.

ABD'nin savaşın başına nazaran çok daha kaliteli ekipmanlara sahip olduğunu söyleyen Trump, "Ve bize gelen taraf onlar. Ama sorunları, şu anda çok düzensiz olmaları" dedi.

Petrol fiyatlarının kısa bir süre için pahalı kalacağını söyleyen Trump, "Ama karşılığında ne alınacak biliyor musunuz? Nükleer silahı olmayan bir İran. Şehirlerimizi yok etmeyecek bir İran" dedi.

Petrol varil fiyatının 200 dolar olursa bunu kabul edip etmeyeceği sorusuna Trump, "Bir şehri yok eden nükleer silahtan daha kötü bir şey yoktur. Orta Doğu'yu yok edecek bir silahtan daha kötü bir şey yoktur. Avrupa'nın hedef alınmasından daha kötü bir şey yoktur. Şu an Avrupa'ya ulaşabiliyorlar. Yakında bize de ulaşabilirler. Avrupa'da nükleer felaket yaşanırdı. Londra, Paris, Almanya şehirleri hedef alınırdı" şeklinde cevap verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı