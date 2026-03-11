Haberler

ABD basını: "FBI, İran'ın California'yı vurabileceğine ilişkin uyarıda bulundu"

Güncelleme:
ABD merkezli haber kanalı ABC News, FBI'ın geçtiğimiz günlerde, İran'ın misillemeleri kapsamında ABD'nin California eyaletine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı ihtimaline karşı polis teşkilatlarını uyardığını öne sürdü.

ABD merkezli haber kanalı ABC News, FBI'ın geçtiğimiz günlerde ABD'deki polis teşkilatlarını İran'ın muhtemel misillemelerine karşı uyardığını öne sürdü. Haberde, FBI'ın California eyaletindeki polis teşkilatlarını, ABD'nin İran'a yönelik bir saldırı düzenlemesi halinde Tahran yönetiminin Şubat ayı başlarında ABD'nin batı kıyıları açıklarından insansız hava araçları (İHA) kullanarak saldırı düzenleyebileceği ihtimaline karşı uyardığı belirtildi. Uyarıda, özellikle California'daki çeşitli hedeflerin vurulabileceğine yönelik değerlendirmelerin yer aldığı, ancak iddia edilen saldırının zamanlaması, yöntemi, hedefi veya failleri hakkında kesin bir bilginin bulunmadığı kaydedildi.

Bir FBI yetkilisi ise tarihi kesin olarak bilinmeyen söz konusu uyarıya ilişkin açıklama yapmayı reddetti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
