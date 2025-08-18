ABD Askerleri Irak’tan Çekilmeye Başladı

Irak basını, Irak'ın batısında Suriye sınırına yakın Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'nden Amerikan askerlerinin çekilmeye başladığını duyurdu.

Irak basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, Suriye sınırına yakın Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'nden Amerikan askerlerinin çekilmeye başladığını duyurdu. Üsten ayrılan ilk askeri konvoyun Suriye'deki ABD üslerine doğru hareket ettiği aktarılan haberde ağır askeri araçlar taşıyan kamyonlardan oluşan konvoyun Suriye'ye giden otoyola yöneldi. Konvoyun çıkışı sırasında havadan destek unsurlarının da gözlemlendiği, bunun bu büyüklükteki ilk tahliye hareketi olduğu belirtildi.

Öte yandan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Sözcüsü Sözcüsü Stephen Vaughn bugün yaptığı açıklamada, Irak'taki askeri misyonun ikili bir güvenlik ortaklığına dönüşeceği kaydederek bu durumun uluslararası koalisyonun Irak'taki rolünün sona erdiği anlamına gelmediğini, aksine terörle mücadele ve istikrarın desteklenmesi gibi alanlarda sivil düzeyde çalışmaların süreceğini vurguladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Danışmanı Hüseyin Alavi, dün yaptığı açıklamada Bağdat ve Ayn el-Esed'deki koalisyon misyonunun Eylül ayında sona ereceğini bildirmiş, hükümetin kendi silahlı kuvvetlerini inşa etme planına bağlı olduğunu, koalisyonun görevlerinin sona ermesinin ardından ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel temellere dayalı istikrarlı ikili savunma ilişkilerine dönüşeceğini ifade etmişti.

Anlaşmaya varıldı

Irak hükümeti, başta ABD olmak üzere koalisyon ülkeleriyle, askeri güçlerin çekilmesi ve koalisyonun görevlerinin 2026 Eylül ayına kadar tamamen sonlandırılması için bir takvim üzerinde anlaşmaya vardı. Yerel kaynaklara göre anlaşmanın ilk aşaması, 2025 Eylül ayında merkezi hükümet nezdinde koalisyonun görevlerinin sona ermesini kapsıyor. Bu kapsamda Ayn el-Esed Üssü ve Bağdat'taki koalisyon misyon merkezinden askerlerin çekilmesi, askeri ekipmanların bir kısmının Erbil'e, diğer kısmının ise Kuveyt'e taşınması öngörülüyor. Anlaşmanın 2026 Eylül ayında tamamlanması planlanan ikinci aşaması ise koalisyonun askeri olarak tamamen çekilmesini içeriyor.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında ülkenin büyük bir bölümünde etkili olmasının ardından ABD öncülüğünde DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri kurulmuştu. - ERBİL